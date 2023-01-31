Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дилейни перешёл в «Хоффенхайм» на правах аренды официально

31 Января 2023 • 07:14 Комментировать

Клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» посредством своего официального сайта объявил о переходе Томаса Дилейни на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее датский спортсмен выступал за «Севилью».

«Томас доказал во всех своих предыдущих командах, что он настоящий лидер. С его манерой игры в футбол и качествами ведущего игрока он, среди прочего, привнесёт важные детали, которых недостаёт команде из-за травм. За время работы в «Вердере» и «Боруссии» он хорошо понял, как устроена Бундеслига и что в ней требуется для достижения успеха», - сказал спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хоффенхайм Александр Розен Томас Дилейни Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
07:14 · Германия. Бундеслига
Дилейни перешёл в «Хоффенхайм» на правах аренды официально
06:56 · Германия. Бундеслига
Нападающий молодёжной сборной Франции Мбюкю перешёл из «Реймса» в «Аугсбург» официально
06:38 · Германия. Бундеслига
«Герта» отклонила предложения ПСВ и «Севильи» по Лукебакио
06:21 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» ведёт переговоры с игроком «Боруссии» Шульцем
01:38 · Германия. Бундеслига
Иско переходит в «Унион»
01:28 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани рассказал, что думает об интересе «Баварии»
01:07 · Германия. Бундеслига
Нойер должен восстановиться до начала нового сезона
00:31 · Германия. Бундеслига
«Марсель» нацелился на форварда ротации «Байера» Азмуна
00:29 · Германия. Бундеслига
Павар договорился с «Барселоной» слухи
30 Января
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует выпустить Канселу в старте уже в среду
22:00 · Германия. Бундеслига
«Унион» предложил Иско контракт на полгода
20:11 · Германия. Бундеслига
В «Карабахе» высказались о возможном подписании Лунёва
19:56 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Герты» Эджуке пропустит два месяца из-за травмы
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» может подписать Иско
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заплатить за Канселу 70 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем