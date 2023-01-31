Клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» посредством своего официального сайта объявил о переходе Томаса Дилейни на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее датский спортсмен выступал за «Севилью».

«Томас доказал во всех своих предыдущих командах, что он настоящий лидер. С его манерой игры в футбол и качествами ведущего игрока он, среди прочего, привнесёт важные детали, которых недостаёт команде из-за травм. За время работы в «Вердере» и «Боруссии» он хорошо понял, как устроена Бундеслига и что в ней требуется для достижения успеха», - сказал спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен.