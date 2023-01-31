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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающий молодёжной сборной Франции Мбюкю перешёл из «Реймса» в «Аугсбург» официально

31 Января 2023 • 06:56 Комментировать

Немецкий «Аугсбург» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с нападающим молодёжной сборной Франции Натанаэлем Мбюкю на срок 4,5 года, до 2027 года.

Ранее 20-летний футболист выступал за французский «Реймс», отыграл 60 минут в Лиге 1 в текущем сезоне, однако выходил на поле 84 раза во всех турнирах с тех пор, как дебютировал за клуб в 17-летнем возрасте.

В настоящий момент «Аугсбург», имея в своём активе 18 очков, располагается на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Реймс», бывший клуб Мбюкю, с 26 баллами находится на 11 месте чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
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