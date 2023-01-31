«Герта» отклонила предложения ПСВ и «Севильи» по Лукебакио

Берлинская «Герта» отклонила два предложения нидерландского ПСВ и одно испанской «Севильи» по полузащитнику Доди Лукебакио. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, последнее предложение ПСВ было рассчитано на сумму семь с половиной миллионов евро с ещё двумя миллионами евро в виде бонусов. «Герта» в свою очередь настаивает на сумме, близкой к 15 миллионам евро.

«Севилья» пыталась подписать с бельгийцем договор аренды с правом выкупа, но и это предложение было отклонено.

25-летний футболист выходил на поле во всех, кроме одного, матчах Бундеслиги в текущем сезоне, забил семь голов и поучаствовал ещё в двух.