Иско переходит в «Унион»

Испанский полузащитник Иско продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Информация об интересе «Униона» к 30-летнему экс-игроку мадридского «Реала» появилась несколько дней назад, а позднее была подтверждена множеством достоверных ресурсов. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, поздним вечером понедельника Иско приземлился в Берлине, чтобы завершить переход. Медосмотр состоится во вторник, после чего сделка будет оформлена официально. Испанец подпишет контракт до 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

Иско начинал текущую кампанию в «Севилье», но в декабре его контракт был расторгнут. Ранее атакующий хавбек на протяжении девяти лет защищал цвета «Реала».