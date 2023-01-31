«Марсель» нацелился на форварда ротации «Байера» Азмуна

Французский «Марсель» может подписать бывшего нападающего «Рубина», «Ростова» и «Зенита», а ныне «Байера» Сердара Азмуна. Это связано с тем, что иранец не имеет регулярной игровой практики в немецком клубе.

Как рапортует известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере игрока. Азмун – один из двух-трёх вариантов марсельского клуба в качестве усиления в атаку.

Напомним, дела у Азмуна в «Байере» идут плохо – хорошо знакомый нам форвард в текущем сезоне вышел на поле всего 13 раз и лишь дважды отметился ассистом. Во многом игрок не показывает результат из-за старых травм.