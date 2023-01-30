«Унион» предложил Иско контракт на полгода

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско близок к переходу в немецкий «Унион».

Главным конкурентом берлинцев считался «РБ Лейпциг», однако «красные быки» лишь наводили справки, но не начинали работу над подписанием. В настоящий момент только «Унион» ведёт переговоры по 30-летнему испанцу, находящемуся в статусе свободного агента, о чём сообщает журналист Филипп Хинце. Футболисту предложен контракт на полгода, также отмечается, что его требования по зарплате и подписному бонусу довольно скромны и не станут проблемой для столичного клуба.

Напомним, что в декабре Иско расторг контракт с «Севильей», цвета которой защищал с августа.