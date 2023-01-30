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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» может подписать Иско

30 Января 2023 • 18:28 Комментировать
Кёльн
...
РБ Лейпциг
04.02 17:30

Бывший полузащитник «Севильи» Иско попал в сферу интересов «РБ Лейпцига».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб рассматривает 30-летнего хавбека в качестве потенциального усиления команды.

Ранее сообщалось, что в услугах испанца заинтересован другой клуб Бундеслиги — «Унион». Отметим, на данный момент Иско является свободным агентом. Он покинул «Севилью» в конце прошлого года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иско в 9 миллионов евро.

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РБ Лейпциг Иско Трансферы футбола - зима 2023
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КЁЛЬН РБ ЛЕЙПЦИГ
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