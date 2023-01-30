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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Дзаньоло оказался на радаре немецкого клуба

30 Января 2023 • 15:55 Комментировать

Полузащитник Николо Дзаньоло не хочет оставаться в «Роме». На днях главный тренер команды Жозе Моуринью говорил, что 23-летний футболист отказался играть и даже тренироваться. При этом сообщалось, что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут», хотя клубы согласовали сделку.

Как сообщает Bild, Николо Дзаньоло оказался на радаре «РБ Лейпцига». Немецкие «быки» видят в итальянце игрока, способного заменить Дани Ольмо. Интерес к испанцу проявляют многие топ-клубы Европы.

Отмечается, что «Рома» хочет получить за трансфер Николо Дзаньоло 30 миллионов евро. Именно в такую сумму хавбека оценивают эксперты портала transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома РБ Лейпциг Дани Ольмо Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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