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Чемпионат Германии. Бундеслига

Торган Азар может оказаться в ПСВ

29 Января 2023 • 23:10 Комментировать

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может оказаться в составе ПСВ, клуб из Эйндховена активно претендует на его услуги. Об этом сообщает нидерландское издание Eindhovens Dagblad. Брат Эдена Азара рассматривается в качестве замены для покинувшего клуб Коди Гакпо - лучший игрок ПСВ отправился в «Лиерпуль» после удачного выступления на чемпионате мира в Катаре.

До дортмундской «Боруссии» Торган выступал в «Боруссии» менхенгладбахской, а ранее в его карьере были такие клубы, как «Ланс», «Зюлте-Варегем» и даже лондонский «Челси» - в его составе, впрочем, он не сыграл ни одного матча. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах ПСВ Торган Азар Трансферы футбола - зима 2023
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