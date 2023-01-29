Торган Азар может оказаться в ПСВ

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может оказаться в составе ПСВ, клуб из Эйндховена активно претендует на его услуги. Об этом сообщает нидерландское издание Eindhovens Dagblad. Брат Эдена Азара рассматривается в качестве замены для покинувшего клуб Коди Гакпо - лучший игрок ПСВ отправился в «Лиерпуль» после удачного выступления на чемпионате мира в Катаре.

До дортмундской «Боруссии» Торган выступал в «Боруссии» менхенгладбахской, а ранее в его карьере были такие клубы, как «Ланс», «Зюлте-Варегем» и даже лондонский «Челси» - в его составе, впрочем, он не сыграл ни одного матча.