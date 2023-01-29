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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хасебе установил рекорд в «Айнтрахте»

29 Января 2023 • 14:56 Комментировать

В субботу «Айнтрахт» проводил гостевой матч против «Баварии» в чемпионате Германии. Команде из Франкфурта удалось набрать очки в Мюнхене – игра завершилась со счётом 1:1.

Защитник Макото Хасебе в прошедшем матче отыграл за «Айнтрахт» все 90 минут. Японец стал самым возрастным игроком в истории «орлов» в Бундеслиге, о чём рассказывает пресс-служба клуба. Хасебе сыграл в возрасте 39 лет и 10 дней.

На текущий момент «Айнтрахт» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 4 февраля – против «Герты» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Макото Хасебе
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