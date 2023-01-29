Иско может перейти в клуб из топ-3 Бундеслиги

Испанский полузащитник Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал», может трудоустроиться в берлинском «Унионе». Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Президент немецкого клуба Дирк Цинглер дал комментарий по этому поводу: «Для нашего клуба большая честь, если Иско связывают с нами. Это означает, что «Унион» движется в правильном направлении».

В настоящий момент 30-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Иско была «Севилья».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл 12 поединков, в которых записал на свой счет две результативные передачи.