Де Лигт: «Бавария» должна улучшить свою игру»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о поединке против франкфуртского «Айнтрахта» в 18-м туре чемпионата Германии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«До перерыва мы демонстрировали отличный настрой, имели моменты, но не смогли их реализовать. Во втором тайме действовали не лучшим образом в защите и позволили сопернику вернуться в игру. «Айнтрахт» играл на быстрых контратаках и доставил нам проблемы. «Бавария» определенно должна улучшить свою игру», - передает слова нидерландца Sky Germany.

После 18 туров мюнхенский коллектив набрал 37 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице.