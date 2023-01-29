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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер подвёл итоги матча с «Айнтрахтом»

29 Января 2023 • 09:56 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал интервью после поединка с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1) в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги.

«У нас был отличный настрой на эту встречу. Мы хорошо провели первый тайм, а после перерыва ситуация стала более сумбурной. Соперник не давал нам создавать опасные моменты, они действовали очень компактно. Мы недовольны итоговым результатом. Это раздражает, но подобные игры не должны отрицательно влиять на следующие поединки», - цитирует Томаса пресс-служба клуба.

После 18 туров «Бавария» с 37 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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