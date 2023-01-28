​«РБ Лейпциг» потерял Дани Ольмо из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в клубный лазарет по итогам пятничного матча чемпионата Германии против «Штуттгарта». Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний испанец получил разрыв мышечного волокна в левом бедре. Теперь Дани Ольмо «пропустит несколько недель».

Матч Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Штуттгартом» завершился победой «быков» со счётом 2:1. Дани Ольмо был заменён после первого тайма.

Всего в сезоне 2022/2023 Дани Ольмо провёл за «РБ Лейпциг» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.