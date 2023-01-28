Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«РБ Лейпциг» потерял Дани Ольмо из-за травмы

28 Января 2023 • 16:41 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Штуттгарт
окончен

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в клубный лазарет по итогам пятничного матча чемпионата Германии против «Штуттгарта». Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний испанец получил разрыв мышечного волокна в левом бедре. Теперь Дани Ольмо «пропустит несколько недель».

Матч Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Штуттгартом» завершился победой «быков» со счётом 2:1. Дани Ольмо был заменён после первого тайма.

Всего в сезоне 2022/2023 Дани Ольмо провёл за «РБ Лейпциг» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12 мин
Вердер Вердер
Вольфсбург Вольфсбург
0
0
2.19 3.80 3.10
Видео
12 мин
Майнц Майнц
Бохум Бохум
1
0
1.80 3.95 4.30
Видео
12 мин
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург Аугсбург
0
0
1.56 4.50 5.80
Видео
12 мин
Герта Герта
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
2.90 3.30 2.55
Видео
12 мин
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия М Боруссия М
0
0
1.89 4.50 3.50
Видео
28.01.23 в 20:30
Бавария Бавария
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.28 6.60 9.60
Видео
29.01.23 в 17:30
Шальке 04 Шальке 04
Кёльн Кёльн
2.85 3.50 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Января
16:41 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» потерял Дани Ольмо из-за травмы
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Испании 2
12:58 · Германия. Бундеслига
Гравенберх выйдет в основе «Баварии» на матч с «Айнтрахтом»
12:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд ещё не получала предложений по Беллингему
00:59 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» – лучший в Бундеслиге по набранным очкам с момента назначения Розе
00:28 · Германия. Бундеслига
Дубль Собослаи позволил «РБ Лейпцигу» одолеть «Штуттгарт»
27 Января
23:11 · Германия. Бундеслига
Ройс продолжает переговоры с «Боруссией», но изучает другие варианты
21:14 · Германия. Бундеслига
«Байер» нашёл замену травмированному Лунёву официально
20:52 · Германия. Бундеслига
​Любитель моды Гнабри не попадёт в основной состав «Баварии» в субботу
20:39 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» с оптимизмом смотрит на трансфер Кейна слухи
17:20 · Германия. Бундеслига
Джан признался, что также боролся с опухолью
12:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Айнтрахт»: прогноз на матч чемпионата Германии – 28 января 2023
26 Января
23:51 · Германия. 2-я бундеслига
Брайтхаупт остаётся в «Карлсруэ»
22:09 · Германия. Бундеслига
Новый контракт Чупо-Мотинга – приоритет для «Баварии»
13:34 · Германия. Бундеслига
Брукс перейдёт в «Хоффенхайм»
Все новости
Рекомендуем