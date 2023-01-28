«РБ Лейпциг» – лучший в Бундеслиге по набранным очкам с момента назначения Розе

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе уверенно начал работу в клубе.

Специалист возглавил «красных быков» в сентябре 2022 года, сменив Доменико Тедеско. В 13 матчах Бундеслиги под руководством Розе команда набрала 30 очков (2,3 очка в среднем за игру), что, как отмечает Opta, является лучшим показателем за данный период среди всех коллективов чемпионата Германии.

В сегодняшнем матче «РБ Лейпциг» в родных стенах обыграл «Штуттгарт» (2:1), сократив отставание от лидирующей в турнирной таблице «Баварии» всего до одного очка. Мюнхенцы, впрочем, сохранят прежний задел, если сумеют одолеть «Айнтрахт» в субботнем поединке.