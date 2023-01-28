Дубль Собослаи позволил «РБ Лейпцигу» одолеть «Штуттгарт»

Второй круг чемпионата Германии начался с матча «РБ Лейпциг» - «Штуттгарт». Несмотря на разницу в классе и турнирном положении, у хозяев не было тотального преимущества, но вот свои моменты они реализовывали лучше противника.

На 25-й минуте Доминие Собослаи со штрафного метров с 35 умудрился открыть счет. Он же отличился с игры в самом начале второго тайма, здорово зарядив в цель от линии штрафной. Гости на ровном месте заработали пенальти, и Крис Фюрих его не без проблем, но реализовал.

В итоге победа «РБ Лейпцига», который всего очко проигрывает лидирующей «Баварии». Соперник находится вне зоны стыковых матчей только по дополнительным показателям.