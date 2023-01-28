Дубль Собослаи позволил «РБ Лейпцигу» одолеть «Штуттгарт»

Второй круг чемпионата Германии начался с матча «РБ Лейпциг» - «Штуттгарт». Несмотря на разницу в классе и турнирном положении, у хозяев не было тотального преимущества, но вот свои моменты они реализовывали лучше противника.
На 25-й минуте Доминие Собослаи со штрафного метров с 35 умудрился открыть счет. Он же отличился с игры в самом начале второго тайма, здорово зарядив в цель от линии штрафной. Гости на ровном месте заработали пенальти, и Крис Фюрих его не без проблем, но реализовал.
В итоге победа «РБ Лейпцига», который всего очко проигрывает лидирующей «Баварии». Соперник находится вне зоны стыковых матчей только по дополнительным показателям.
Протокол игры
|(1:0) Собослаи Доминик25'
|(2:0) Собослаи Доминик49'
|68'Фюрих Крис (2:1)
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин80' (Клостерманн Лукас (80') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид80' (Хальстенберг Марсель (80') •Собослаи Доминик•Айдара Амаду•Шлагер Ксавер•Ольмо Дани46' (Форсберг Эмиль (46') •Вернер Тимо84' (Поульсен Юссуф (84') •Андре Силва69' (Лаймер Конрад (69')
Запасные: Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Симакан Мохамед
Мюллер Флориан•Штенцель Паскаль•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Вагноман Жоша•Эндо Ватару•Каразор Атакан•Кастанарас Томас46' (Переа Хуан (46') •Нартей Николас86' (Эглофф Лилиан (86') •Фюрих Крис80' (Кулибали Танги (80') •Пфайффер Лука86' (Куол Алоу (86')
27 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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