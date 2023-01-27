Джан признался, что также боролся с опухолью

Эмре Джан, бывший футболист «Ливерпуля» и «Ювентуса», ныне выступает за дортмундскую «Боруссию» - и воочию видит, как его одноклубник Себастьен Алле борется с опухолью. По словам Джана, в 2018 году у него также была опухоль, в результате которой ему пришлось обращаться к врачам и ложится под хирургический скальпель.

- В 2018 году у меня обнаружили опухоль и это сильно изменило мою жизнь. Пришлось срочно оперироваться. У вас может быть все, деньги, работа, но здоровье не купишь. Оно важнее всего. Надо вовремя реагировать на сигналы от организма, - считает Джан, давший интервью телеканалу DAZN.