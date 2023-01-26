Брукс перейдёт в «Хоффенхайм»

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает о том, что между немецким и американским защитником Джоном Бруксом и клубом Бундеслиги «Хоффенхаймом» в скором времени будет заключен контракт.

Ранее 29-лений спортсмен выступал за берлинскую «Герту» и «Вольфсбург», а в прошлом году перебрался в Португалию. Однако его карьера в «Бенфике» так и не состоялась, он выходил на поле всего несколько раз.

За время работы в «Герте» и «Вольфсбурге» игрок провёл более двухсот матчей в элитном немецком дивизионе.

Напомним, девятого июня прошлого года сообщалось о желании руководства «Хоффенхайма» видеть Джона Брукса у себя в команде.