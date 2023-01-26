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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Фрайбурга» повторил клубный рекорд

26 Января 2023 • 02:33 Комментировать
Фрайбург
1:1
Айнтрахт Фр
окончен

В матче семнадцатого тура немецкого чемпионата «Фрайбург» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом», и этот матч стал для наставника клуба Кристиана Штрайха 340-м во главе «Фрайбурга». По этому показателю Штрайх повторил рекорд Фолькера Финке, который руководил клубом целых шестнадцать лет, с 1991 по 2007 года.

В следующем своем матче Штрайх установит единоличный рекорд «бразильцев из Брейслау». Штрайх руководит клубом с 2011 года, и уже в первый год поднял клуб на третье место в чемпионате, а в 2013 был признан лучшим тренером чемпионата Германии на тот момент, несмотря на успехи Юргена Клоппа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Фолькер Финке Кристиан Штрайх
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