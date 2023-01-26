В Бундеслиге забили 500-й гол сезона - впервые так быстро с 1986 года

В матче семнадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги леверкузенский «Байер» забил два безответных мяча «Бохуму». Второй из них записал на свой счет чешский футболист Адам Гложек, позже, за четыре минуты до конца игры, замененный на Карима Бельараби.

Как оказалось, гол Гложека стал 500-м в нынешнем сезоне немецкого чемпионата, после всего лишь, напомним, семнадцати туров. Столь быстро до этой отметки в Бундеслиге не добирались весьма давно - с сезона 1985/1986. Тогда, правда, после семнадцати туров были забиты целых 518 голов.

В следующем туре «аптекари» попытаются «выписать пилюлю» дортмундской «Боруссии».