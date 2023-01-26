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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» одержал 50-ю победу в Бундеслиге

26 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Вердер
1:2
Унион Берлин
окончен

В семнадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Униону» удалось одержать волевую победу в игре с «Вердером», и, как выяснилось, эта победа стала юбилейной, 50-й для «Униона» в высшей лиге немецкого футбола.  Это случилось в 119-м матче клуба в Бундеслиге. Любопытно, что во второй Бундеслиге «Униону» пришлось ждать 50-й победы много дольше - 153 матча.

В следующем туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Унион» сыграет на выезде с берлинской «Гертой», это случится уже в выходные, 28 января. В настоящий момент, после семнадцати туров, команда уступает три очка мюнхенской «Баварии» в борьбе за лидерство в турнирной таблице. 

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Вердер Унион Берлин
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