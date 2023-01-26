«Унион» одержал 50-ю победу в Бундеслиге

В семнадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Униону» удалось одержать волевую победу в игре с «Вердером», и, как выяснилось, эта победа стала юбилейной, 50-й для «Униона» в высшей лиге немецкого футбола. Это случилось в 119-м матче клуба в Бундеслиге. Любопытно, что во второй Бундеслиге «Униону» пришлось ждать 50-й победы много дольше - 153 матча.

В следующем туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Унион» сыграет на выезде с берлинской «Гертой», это случится уже в выходные, 28 января. В настоящий момент, после семнадцати туров, команда уступает три очка мюнхенской «Баварии» в борьбе за лидерство в турнирной таблице.