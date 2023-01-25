Фран Гарсия ждёт решения «Реала» о своём будущем

Фран Гарсия хочет вернуться в мадридский «Реал», но ему нужно дождаться решения «сливочных» относительно своего будущего. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 23-летний игрок присоединился к «Райо Вальекано» летом 2021 года и в текущем сезоне зарекомендовал себя как один из лучших левых защитников лиги.

В то же время Хаби Алонсо выразил заинтересованность в подписании контракта с Гарсией, леверкузенский «Байер» готов заплатить десять миллионов евро за услуги испанца.

Согласно соглашению, подписанному в 2021 году, «Лос-Бланкос» имеют приоритет, если захотят подписать Гарсию. В случае отсутствия такого желания, клуб получит 50% комиссии от продажи.