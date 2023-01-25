24-летний французский защитник Николя Козза перешёл из клуба Лиги 1 «Монпелье» в немецкий «Вольфсбург». Об этом информирует официальный сайт «волков».

Сообщается, что контракт со спортсменом был заключен на срок до 30 июня 2027 года.

Воспитанник академии «Монпелье» Козза провёл сто матчей в элитном французском дивизионе.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что молодой француз пополнит состав «зелёно-белых» уже в этом месяце, однако такая информация оставалась не больше, чем слухами.

В настоящий момент «Вольфсбург» с 29 баллами является седьмой командой чемпионата Германии.