Тунисский полузащитник Аисса Лайдуни, проявивший себя на чемпионате мира - 2022, близок к переезду в немецкую Бундеслигу.

По информации издания Nemzeti Sport, игрок венгерского «Ференцвароша» может присоединиться у берлинскому «Униону». Сообщается, что руководство немецкого клуба провело предварительные переговоры с командой Станислава Черчесова, однако сделка находится под вопросом.

Отметим, что ранее появилась информация об интересе московского полузащитника к Лайдуни. В текущем сезоне тунисский футболист провёл 24 матча за «Ференцварош», забив два мяча при четырёх ассистах. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в четыре миллиона евро.