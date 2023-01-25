Салихамиджич высказал претензию игрокам «Баварии»

Хасан Салихамиджич, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о борьбе за чемпионство после потери очков в матче с «Кёльном». В домашнем поединке мюнхенцы расписали мировую с «козлами» - 1:1.

«Команде пора включиться и играть так, как после перерыва. Нужно понять, что идет борьба за чемпионский титул. Иногда у меня складывается впечатление, что не все игроки в команде понимают это», - передает слова функционера Bild.

После 17 сыгранных туров «Бавария» набрала 36 очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Юлиана Нагельсманна опережают ближайшего преследователя на четыре балла.