«Вольфсбург» впервые с чемпионского сезона 2008/09 выиграл 6 матчей Бундеслиги кряду

«Вольфсбург» набрал впечатляющий ход и вплотную приблизился к группе лидеров чемпионата Германии.

В матче 17-го тура «волки» разгромили в гостях «Герту» – 5:0. Сегодняшняя победа стала для команды шестой подряд в рамках Бундеслиги – самая продолжительная победная серия с сезона 2008/09, отмечает Opta. Тогда коллектив под руководством Феликса Магата выиграл десять матчей подряд (рекорд клуба всех времён) и завершил кампанию чемпионом.

На данный момент «Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги с 29 очками, отставая от идущего вторым «РБ Лейпцига» всего на три балла.