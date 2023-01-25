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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Герты»

25 Января 2023 • 00:31 Комментировать
Герта
0:5
Вольфсбург
окончен

«Вольфсбург», самый стабильный коллектив последних туров чемпионата Германии, во вторник гостил у «Герты» и легко разобрался с аутсайдером - 5:0. Маттиас Сванберг, Максимилиан Арнольд и Йонас Винд сделали счет разгромным еще к 34-й минуте. А во втором тайме метко били Ридле Баку и Омар Мармуш.

«Волки» уже шестые, «Герта» - предпоследняя.

Протокол игры  
Герта0:5Вольфсбург
  4'Сванберг Маттиас (0:1)
  31'Арнольд Максимилиан (0:2)
  34'Винд Йонас (0:3)
  73'Баку Ридле (0:4)
  86'Мармуш Омар (0:5)
Кристенсен ОливерКенни Джонджо 87' (Пекарик Петер ( 87') Рохель Агустин  27' 46' (Уремович Филип ( 46') Кемпф Марк-ОливерМиттельштедт Максимилиан 46' (Платтенхардт Марвин ( 46') Тусар ЛюкаШуньич Иван 46' (Нганкам Жессик ( 46') Сердар СуатЛукебакио Доди  30'Канга ВилфридРихтер Марко 64' (Шерхант Дерри ( 64')
Запасные: Бутьюс Жан-ПольЭрнст ТьяркБоатенг Кевин-ПринсМаолида Мизиан
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув СебастьянЛакруа МаксансВан де Вен МиккиСванберг МаттиасАрнольд Максимилиан 83' (Вальдшмидт Лука ( 83') Герхардт Янник 70' (Паредес Кевин ( 70') Виммер Патрик 70' (Гилавоги Жошуа ( 70') Винд Йонас 79' (Франич Бартол ( 79') Каминьски Якуб 79' (Мармуш Омар ( 79')
Запасные: Lukas AmbrosПерван ПаваоФишер КилианФилипп Максимилиан
24 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Герта Вольфсбург
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