«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Герты»

«Вольфсбург», самый стабильный коллектив последних туров чемпионата Германии, во вторник гостил у «Герты» и легко разобрался с аутсайдером - 5:0. Маттиас Сванберг, Максимилиан Арнольд и Йонас Винд сделали счет разгромным еще к 34-й минуте. А во втором тайме метко били Ридле Баку и Омар Мармуш.

«Волки» уже шестые, «Герта» - предпоследняя.