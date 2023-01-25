«Вольфсбург» забил 5 мячей в ворота «Герты»

«Вольфсбург», самый стабильный коллектив последних туров чемпионата Германии, во вторник гостил у «Герты» и легко разобрался с аутсайдером - 5:0. Маттиас Сванберг, Максимилиан Арнольд и Йонас Винд сделали счет разгромным еще к 34-й минуте. А во втором тайме метко били Ридле Баку и Омар Мармуш.
«Волки» уже шестые, «Герта» - предпоследняя.
Протокол игры
|4'Сванберг Маттиас (0:1)
|31'Арнольд Максимилиан (0:2)
|34'Винд Йонас (0:3)
|73'Баку Ридле (0:4)
|86'Мармуш Омар (0:5)
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо87' (Пекарик Петер (87') •Рохель Агустин 27'46' (Уремович Филип (46') •Кемпф Марк-Оливер•Миттельштедт Максимилиан46' (Платтенхардт Марвин (46') •Тусар Люка•Шуньич Иван46' (Нганкам Жессик (46') •Сердар Суат•Лукебакио Доди• 30'Канга Вилфрид•Рихтер Марко64' (Шерхант Дерри (64')
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян•Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Сванберг Маттиас•Арнольд Максимилиан83' (Вальдшмидт Лука (83') •Герхардт Янник70' (Паредес Кевин (70') •Виммер Патрик70' (Гилавоги Жошуа (70') •Винд Йонас79' (Франич Бартол (79') •Каминьски Якуб79' (Мармуш Омар (79')
24 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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