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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» установил клубный рекорд в первом же матче 2023 года

24 Января 2023 • 23:50 Комментировать
Хоффенхайм
2:2
Штуттгарт
1 2.25 X 3.45 2 3.20
2-й тайм

В Германии возобновился чемпионат после самого долгого среди всех остальных топ-чемпионатов Европы перерыва, «Хоффенхайм» принимает в домашней игре «Штуттгарт», и эта игра сразу же ознаменовала своеобразный рекорд «Хоффенхайма». Дело в том, что средний возраст стартового состава «Хоффенхайма» - 28 дет 60 дней, и это рекорд, ранее клуб еще никогда не начинал матч Бундеслиги с таким «пожилым» составом.

Следить за событиями матча между «Хоффенхаймом» и «Штуттгартом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая уже доступна на нашем сайте по прямой ссылке. Приятного просмотра! 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Хоффенхайм
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ХОФФЕНХАЙМ ШТУТТГАРТ
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Хоффенхайм Хоффенхайм
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