«Хоффенхайм» установил клубный рекорд в первом же матче 2023 года

В Германии возобновился чемпионат после самого долгого среди всех остальных топ-чемпионатов Европы перерыва, «Хоффенхайм» принимает в домашней игре «Штуттгарт», и эта игра сразу же ознаменовала своеобразный рекорд «Хоффенхайма». Дело в том, что средний возраст стартового состава «Хоффенхайма» - 28 дет 60 дней, и это рекорд, ранее клуб еще никогда не начинал матч Бундеслиги с таким «пожилым» составом.

Следить за событиями матча между «Хоффенхаймом» и «Штуттгартом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая уже доступна на нашем сайте по прямой ссылке. Приятного просмотра!