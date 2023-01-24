Накануне стало известно о том, что «Бавария» уволила Тони Тапаловича с должности тренера вратарей. Как сообщает Bild, одной из причин отставки специалиста стало то, что он раскрывал содержание переписки тренеров некоторым футболистам «Баварии». На этом фоне у Тапаловича возник конфликт с наставником мюнхенской команды Юлианом Нагельсманном.

Во вторник вечером «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Кёльна». Футболисты и зрители в Мюнхене услышат стартовый свисток в 22:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Бавария» является лидером Бундеслиги.