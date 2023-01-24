«Реал» входит в список клубов, которые проявляют активный интерес к полузащитнику Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии». Как сообщает немецкий Sky, мадридский клуб в настоящий момент изучает различные варианты по осуществлению трансфера. В числе этих вариантов – включение в сделку Эдуардо Камавинга.

Эдуардо Камавинга 20 лет. За «Реал» он провёл 67 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро. Джуд Беллингем, за которым охотятся многие гранды, оценивается в 110 миллионов евро.