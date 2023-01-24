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​«Реал» может включить своего полузащитника в сделку по Беллингему слухи

24 Января 2023 • 14:35 Комментировать

«Реал» входит в список клубов, которые проявляют активный интерес к полузащитнику Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии». Как сообщает немецкий Sky, мадридский клуб в настоящий момент изучает различные варианты по осуществлению трансфера. В числе этих вариантов – включение в сделку Эдуардо Камавинга.

Эдуардо Камавинга 20 лет. За «Реал» он провёл 67 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро. Джуд Беллингем, за которым охотятся многие гранды, оценивается в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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