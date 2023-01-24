Шомуродов может стать одноклубником Азмуна и Лунёва

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов может переехать из итальянской Серии А в немецкую Бундеслигу. Как стало известно журналисту Николо Скире, интерес к форварду проявляет леверкузенский «Байер», за который выступают экс-игроки «Зенита» Сердар Азмун и Андрей Лунёв.

Инсайдер отмечает, что римский клуб готов продать Шомуродова, если за него предложат порядка 13-14 миллионов евро.

Элдор присоединился к «Роме» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в девяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча. Контракт 27-летнего нападающего с «Ромой» истекает в 2026 году.