Нагельсманн оценил дебют Зоммера за «Баварию»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о дебюте швейцарского вратаря Янна Зоммера. В первом матче новичка чемпион расписал мировую с «РБ Лейпцигом» со счетом 1:1.

«Зоммер проделал отличную работу. Он знает, как надо играть. Если же идешь на риск, то иногда допускаешь ошибки. Так бывает, это нормально. Если же в целом оценивать его игру, то я доволен», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Зоммер перешел в «Баварию» из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) 19 января. Трансфер обошелся мюнхенцам в восемь миллионов евро.

По итогам 16 туров Бундеслиги мюнхенский гранд лидирует в таблице опережая ближайшего конкурента на пять баллов.