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Чемпионат Германии. Бундеслига

Григорян объяснил, почему в Бундеслиге забивают большое количество мячей

23 Января 2023 • 10:06 Комментировать

Футбольный эксперт и тренер Александр Григорян поделился мнением о результатах первых матчей Бундеслиги после возобновления чемпионата.

«Мы видим, какие счета… Причем в матчах команд, которые конкурируют между собой. Такие крупные счета говорят о том, что команды не привели себя в порядок. И связано это исключительно с длительной паузой», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По мнению специалиста, все клубы подошли к возобновлению в разной степени готовности, но при этом он считает, что такая пауза все-таки необходима, ведь сейчас перерывы маленькие, у команд нет времени на подготовку, по этой причине происходят травмы. Григорян считает, что через несколько туров все вернется на свои места.

Стоит отметить, что в первом туре чемпионата Германии в 2023 году в шести из девяти матчей были забиты как минимум четыре мяча, а в трех играх — не менее шести.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Григорян
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