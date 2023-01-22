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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Юранович стал игроком клуба «Унион Берлин» официально

22 Января 2023 • 16:43 Комментировать

«Унион Берлин» посредством официального сайта объявил о переходе в свои ряды из «Селтика» защитника Йосипа Юрановича. 27-летний хорват подписал с клубом Бундеслиги контракт, условия которого не раскрываются.

Йосип Юранович обратил на себя внимание на чемпионате мира в матчах за сборную Хорватии. После турнира слухи стали активно связывать футболиста с разными европейскими клубами. Как-то проскакивала информация даже об интересе к Юрановичу из «Барселоны».

На текущую минуту «Унион Берлин» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В субботу команда обыграла «Хоффенхайм» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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