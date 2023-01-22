В «Баварии» приняли решение по Чупо-Мотингу

Футбольный функционер Хасан Салихамиджич, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», поделился мнением о будущем нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

«Мы ведем позитивный диалог с окружением Эрика. Нам бы хотелось его сохранить. Он тоже хочет остаться в «Баварии». Чупо-Мотинг сейчас в отличной форме, нам очень нравится, как он играет. Попробуем уладить все детали в ближайшее время», - цитирует функционера Bayern&Germany.

В текущем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 17 поединках, отметившись 12 забитыми мячами. Его контракт с мюнхенским грандом рассчитан до середины текущего года.