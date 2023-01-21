«Кёльн» забил 7 мячей в ворота «Вердера»

16-й тур чемпионата Германии удивляет результатами. Казалось, что результат «Вольфсбург» - «Фрайбург» (6:0) не превзойти, но футболистам «Кёльна» и «Вердера» подобное удалось. «Козлы» не побеждали с 16 октября, но сегодня их прорвало. Уже к перерыву они вели со счетом 5:0, а финальный свисток прозвучал, когда на табло горели цифры 7 и 1.

Штеффен Тиггес и Эльес Схири оформили по дублю, а их команда с 20 очками вышла на 10-е место, у соперника на одно очко больше.