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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» забил 7 мячей в ворота «Вердера»

21 Января 2023 • 22:22 Комментировать
Кёльн
7:1
Вердер
окончен

16-й тур чемпионата Германии удивляет результатами. Казалось, что результат «Вольфсбург» - «Фрайбург» (6:0) не превзойти, но футболистам «Кёльна» и «Вердера» подобное удалось. «Козлы» не побеждали с 16 октября, но сегодня их прорвало. Уже к перерыву они вели со счетом 5:0, а финальный свисток прозвучал, когда на табло горели цифры 7 и 1.

Штеффен Тиггес и Эльес Схири оформили по дублю, а их команда с 20 очками вышла на 10-е место, у соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Кёльн7:1Вердер
(1:0) Майна Линтон9'  
(2:0) Тиггес Штеффен15'  
(3:0) Тиггес Штеффен21'  
(4:0) Схири Эльес30'  
(5:0) Гусенбашич Денис36'  
  38'Фюллькруг Никлас (5:1)
(6:1) Схири Эльес54'  
(7:1) Фридль Марко76'  
Швебе МарвинШмиц БенноХюберс ТимоШабо ЮлианХектор ЙонасГусенбашич Денис 59' (Зельке Дейви ( 59') Схири Эльес 67' (Лемперте Тим ( 67') Мартель ЭрикКайнц Флориан 59' (Любичич Деян ( 59') Майна Линтон 81' (Justin Diehl ( 81') Тиггес Штеффен 59' (Олесен Матиас ( 59')
Запасные: Шиндлер КингслиСольдо НиколаХорн ТимоАдамян Саркис
Павленка ИржиВелькович МилошШтарк Никлас 60' (Пипер Амос ( 60') Фридль МаркоВайзер МитчеллЮнг Антони 86' (Бьюкенен Ли ( 86') Биттенкорт Леонардо 64' (Стаге Йенс ( 64') Гросс Кристиан 46' (Шмидт Никлас ( 46') Груев ИлияФюллькруг НикласДукш Марвин 46' (Динкчи Эрен ( 46')
Запасные: Fabio ChiarodiaБёрк ОливерЦеттерер МихаэльМбом Жан-Мануэль
21 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Вердер Кёльн
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