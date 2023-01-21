«Кёльн» забил 7 мячей в ворота «Вердера»

16-й тур чемпионата Германии удивляет результатами. Казалось, что результат «Вольфсбург» - «Фрайбург» (6:0) не превзойти, но футболистам «Кёльна» и «Вердера» подобное удалось. «Козлы» не побеждали с 16 октября, но сегодня их прорвало. Уже к перерыву они вели со счетом 5:0, а финальный свисток прозвучал, когда на табло горели цифры 7 и 1.
Штеффен Тиггес и Эльес Схири оформили по дублю, а их команда с 20 очками вышла на 10-е место, у соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Майна Линтон9'
|(2:0) Тиггес Штеффен15'
|(3:0) Тиггес Штеффен21'
|(4:0) Схири Эльес30'
|(5:0) Гусенбашич Денис36'
|38'Фюллькруг Никлас (5:1)
|(6:1) Схири Эльес54'
|(7:1) Фридль Марко76'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Гусенбашич Денис59' (Зельке Дейви (59') •Схири Эльес67' (Лемперте Тим (67') •Мартель Эрик•Кайнц Флориан59' (Любичич Деян (59') •Майна Линтон81' (Justin Diehl (81') •Тиггес Штеффен59' (Олесен Матиас (59')
Запасные: Шиндлер Кингсли•Сольдо Никола•Хорн Тимо•Адамян Саркис
Павленка Иржи•Велькович Милош•Штарк Никлас60' (Пипер Амос (60') •Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Юнг Антони86' (Бьюкенен Ли (86') •Биттенкорт Леонардо64' (Стаге Йенс (64') •Гросс Кристиан46' (Шмидт Никлас (46') •Груев Илия•Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин46' (Динкчи Эрен (46')
21 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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