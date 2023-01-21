«Вольфсбург» забил 6 мячей второй команде Бундеслиги

Шикарно проведший первую часть сезона «Фрайбург» мог сегодня почти настичь «Баварию», но с треском проиграл седьмой команде Бундеслиги, «Вольфсбургу».
Счет был открыт уже на второй минуте, когда отличился Патрик Виммер. Еще до перерыва Йонас Винд оформил дубль, и один из лидеров уже терпел разгромное поражение. Во втором тайме дело дошло до 6:0 после ударов Янника Герхардта, Ридле Баку и Луки Вальдшмидта.
«Вольфсбург» уже шестой, его соперник откатился на третью строчку.
Протокол игры
|(1:0) Виммер Патрик2'
|(2:0) Винд Йонас28'
|(3:0) Винд Йонас37'
|(4:0) Герхардт Янник56'
|(5:0) Баку Ридле80'
|(6:0) Вальдшмидт Лука90'
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло 22'71' (Сванберг Маттиас (71') •Нмеча Феликс71' (Лакруа Максанс (71') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник•Виммер Патрик78' (Вальдшмидт Лука (78') •Винд Йонас68' (Паредес Кевин (68') •Каминьски Якуб68' (Мармуш Омар (68')
Запасные: Перван Павао•Фишер Килиан•Франич Бартол•Гилавоги Жошуа
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль57' (Линхарт Филипп (57') •Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан 72'90' (Кайтель Янник (90') •Хёфлер Николас•Доан Рицу•Кьере Даниэль-Кофи71' (Вайсхаупт Ноа (71') •Чон У-Ён II 54'57' (Хёлер Лукас (57') •Грегорич Михаэль71' (Петерсен Нильс (71')
21 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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