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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» забил 6 мячей второй команде Бундеслиги

21 Января 2023 • 19:35 Комментировать
Вольфсбург
6:0
Фрайбург
окончен

Шикарно проведший первую часть сезона «Фрайбург» мог сегодня почти настичь «Баварию», но с треском проиграл седьмой команде Бундеслиги, «Вольфсбургу».

Счет был открыт уже на второй минуте, когда отличился Патрик Виммер. Еще до перерыва Йонас Винд оформил дубль, и один из лидеров уже терпел разгромное поражение. Во втором тайме дело дошло до 6:0 после ударов Янника Герхардта, Ридле Баку и Луки Вальдшмидта.

«Вольфсбург» уже шестой, его соперник откатился на третью строчку.

Протокол игры  
Вольфсбург6:0Фрайбург
(1:0) Виммер Патрик2'  
(2:0) Винд Йонас28'  
(3:0) Винд Йонас37'  
(4:0) Герхардт Янник56'  
(5:0) Баку Ридле80'  
(6:0) Вальдшмидт Лука90'  
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув СебастьянВан де Вен МиккиОтавио Пауло  22' 71' (Сванберг Маттиас ( 71') Нмеча Феликс 71' (Лакруа Максанс ( 71') Арнольд МаксимилианГерхардт ЯнникВиммер Патрик 78' (Вальдшмидт Лука ( 78') Винд Йонас 68' (Паредес Кевин ( 68') Каминьски Якуб 68' (Мармуш Омар ( 68')
Запасные: Перван ПаваоФишер КилианФранич БартолГилавоги Жошуа
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасГульде Мануэль 57' (Линхарт Филипп ( 57') Гюнтер КристианЭггештайн Максимилиан  72' 90' (Кайтель Янник ( 90') Хёфлер НиколасДоан РицуКьере Даниэль-Кофи 71' (Вайсхаупт Ноа ( 71') Чон У-Ён II  54' 57' (Хёлер Лукас ( 57') Грегорич Михаэль 71' (Петерсен Нильс ( 71')
Запасные: Грифо ВинченцоШмид ЖонатанКюблер ЛукасУфофф БенджаминВагнер Роберт
21 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Вольфсбург Фрайбург
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