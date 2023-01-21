«Вольфсбург» забил 6 мячей второй команде Бундеслиги

Шикарно проведший первую часть сезона «Фрайбург» мог сегодня почти настичь «Баварию», но с треском проиграл седьмой команде Бундеслиги, «Вольфсбургу».

Счет был открыт уже на второй минуте, когда отличился Патрик Виммер. Еще до перерыва Йонас Винд оформил дубль, и один из лидеров уже терпел разгромное поражение. Во втором тайме дело дошло до 6:0 после ударов Янника Герхардта, Ридле Баку и Луки Вальдшмидта.

«Вольфсбург» уже шестой, его соперник откатился на третью строчку.