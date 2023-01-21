Форвард «Баварии» Чупо-Мотинг установил личный рекорд результативности

Центральный нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг отметился забитым мячом во вчерашнем поединке против «РБ Лейпцига» (1:1) в 16-м туре чемпионата Германии.

33-летний камерунский форвард отметился 12-м голом в этом сезоне во всех турнирах, установив личный рекорд. Как информирует Opta, это его лучший результат в карьере.

Напомним, что Чупо-Мотинг является футболистом «Баварии» с 2020 года. До этого африканский нападающий выступал за французский «ПСЖ».

Эрик связан контрактными обязательствами с мюнхенским грандом до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.