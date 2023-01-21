Киммих: «Бавария» победила бы, если бы не моя ошибка»

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о результате поединка против «РБ Лейпцига» (1:1) в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Это был равный поединок. В первой половине встречи у нас мало что получалось впереди, однако даже так мы заслужили лидерство. Думаю, «Бавария» победила бы, если не моя оплошность. В целом – это справедливый результат. Нам нужно собраться и продолжить свой путь», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

После 16 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 35 очков и лидирует в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» с 29 баллами идет на третьем месте.