​Юранович близок к трансферу в клуб Бундеслиги

Правый защитник «Селтика» Йосип Юранович близок к переезду в Бундеслигу. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 27-летний хорват может перебраться в «Унион Берлин». Переговоры ведутся очень активно, и сейчас они находятся на завершающей стадии.

Йосип Юранович хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Хорватии. Слухи связывали футболиста и с более статусными клубами.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Йосипа Юрановича в 9 миллионов евро.

«Унион Берлин» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.