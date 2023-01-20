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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фрай стал игроком «Шальке»

20 Января 2023 • 20:21 Комментировать

28-летний швейцарский нападающий Михаэль Фрай перешёл из бельгийского «Антверпена» в немецкий «Шальке». Об этом сообщает официальный сайт гельзенкирхенского клуба.

Игрок будет выступать за «горняков» на правах аренды до конца текущего сезона, по окончании которого у немцев будет возможность выкупа спортсмена.

Фрай выходил на поле в футболке «Антверпена» 69 раз с тех пор, как перешёл туда из «Фенербахче» в 2021 году. За это время он забил 33 гола. Швейцарский спортсмен хорошо знаком с немецким футболом, так как провёл год в «Нюрнберге», также по договору аренды, в сезоне 2019/20. Тогда Фрай смог забить пять голов в 32 играх во Второй Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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