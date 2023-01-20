Раскрыта зарплата Зоммера в «Баварии»

Швейцарский голкипер Янн Зоммер перешел в мюнхенскую «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» в текущее трансферное окно. Журналисту Bild Кристиану Фальку стало известно, сколько будет зарабатывать новичок в немецком гранде.

Заработная плата 34-летнего вратаря составит пять миллионов евро. Трудовое соглашение Зоммера с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года.

Мюнхенцы решили приобрести нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера. Первый номер команды выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

В текущем сезоне чемпионата Германии Зоммер провел десять матчей, в которых пропустил 14 мячей.