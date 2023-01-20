В «Реале» работают над двумя громкими трансферами

Известный в прошлом сербский нападающий Предраг Миятович, ныне занимающий пост спортивного директора мадридского «Реала», высказался касательно потенциального трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Реал» сейчас не нуждается в трансферах. Все изменения будут летом. Я понимаю, что нам не хватает игроков как в атаке, так и других линиях. Сейчас клуб работает над переходом Джуда Беллингема. Также мы надеемся в будущем подписать Килиана Мбаппе», - передает слова Предрага TMW.

Напомним, что Мбаппе весной прошлого года был близок к переходу в «Реал», но в последний момент решил продлить контракт с «ПСЖ».