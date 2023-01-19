Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Омлин перешёл из «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию» официально

19 Января 2023 • 23:44 Комментировать

Швейцарский голкипер Йонас Омлин перешёл из французского «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Омлин выступал за «Монпелье» с 2020 по 2023 год, в свою очередь перейдя туда из «Базеля».

29-летний спортсмен подписал контракт с «Боруссией» на срок до 30 июня 2027 года. Стоимость трансфера составила восемь миллионов евро.

Йонас Омлин является голкипером национальной сборной Швейцарии, вызывался в команду на время чемпионата мира – 2022 в Катаре, однако на турнире не провёл на поле ни одной минуты.

В данный момент «Боруссия» находится на восьмом месте Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Боруссия Мёнхенгладбах Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Йонас Омлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.01.23 в 22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария Бавария
3.55 3.90 1.99
Видео
Все матчи
Новости
19 Января
23:44 · Германия. Бундеслига
Омлин перешёл из «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию» официально
20:44 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 20 января 2023
20:44 · Германия. Бундеслига
Мукоко продлит контракт с «Боруссией» до 2026 года
18:30 · Германия. Бундеслига
Кан прокомментировал подписание Зоммера в «Баварию»
17:56 · Германия. Бундеслига
​Зоммер прокомментировал переход в «Баварию»
17:51 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о переходе Зоммера официально
17:24 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром»
16:34 · Германия. Бундеслига
Зоммер уже тренируется с «Баварией»
16:11 · Германия. Бундеслига
​Лаймер уже подписал предварительный контракт с «Баварией»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Эланга хочет перейти в «Боруссию» Дортмунд
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» оптимистично настроен по трансферу Беллингема
11:42 · Германия. Бундеслига
Зоммер уже подписал контракт с «Баварией»
09:50 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» предложила 22 млн евро за игрока сборной Польши
09:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд избавится от трёх игроков
02:11 · Англия. Премьер-лига
«Рома» готова продать Дзаньоло в январе, интерес проявляют три клуба
Все новости
Рекомендуем