Швейцарский голкипер Йонас Омлин перешёл из французского «Монпелье» в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Омлин выступал за «Монпелье» с 2020 по 2023 год, в свою очередь перейдя туда из «Базеля».

29-летний спортсмен подписал контракт с «Боруссией» на срок до 30 июня 2027 года. Стоимость трансфера составила восемь миллионов евро.

Йонас Омлин является голкипером национальной сборной Швейцарии, вызывался в команду на время чемпионата мира – 2022 в Катаре, однако на турнире не провёл на поле ни одной минуты.

В данный момент «Боруссия» находится на восьмом месте Бундеслиги.