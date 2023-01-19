​Лаймер уже подписал предварительный контракт с «Баварией»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер уже подписал представительный контракт с «Баварией». Австриец станет игроком мюнхенского клуба 1 июля. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в обозримом будущем о сделке будет официально объявлено. Это может произойти уже до конца января.

Конрад Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2017 года. За плечами 25-летнего австрийца 167 матчей за «быков». В них Лаймер записал на свой счёт 11 голов и 18 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Конрада Лаймера в 28 миллионов евро.