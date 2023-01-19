Дортмундская «Боруссия» предложила 22 млн евро за игрока сборной Польши

Защитник сборной Польши Якуб Кивиор, выступающий в итальянском чемпионате за «Специю», пользуется спросом в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как информирует источник, интерес к 22-летнему игроку проявляет дортмундская «Боруссия». «Шмели» предложили за поляка 22 миллиона евро, однако получили отказ. Итальянская сторона рассчитывает получить больше денег за защитника. При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость Якуба в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кивиор поучаствовал в 19 поединках за «Специю». На чемпионате мира – 2022 он провел четыре матча в составе сборной Польши.