«Боруссия» Дортмунд избавится от трёх игроков

В дортмундской «Боруссии» назвали трех футболистов, с которыми расстанутся по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам Todomercadoweb.

Как информирует источник, в список «на выход» включены: защитники Рафаэл Геррейру, Феликс Пасслак, а также нападающий Антони Модест. С этими игроками немецкий топ-клуб не станет продлевать сотрудничество, они покинут команду в качестве свободных агентов летом.

После 15 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Шмели» отстают от лидирующей «Баварии» на девять очков.