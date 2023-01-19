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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд избавится от трёх игроков

19 Января 2023 • 09:30 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» назвали трех футболистов, с которыми расстанутся по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам Todomercadoweb.

Как информирует источник, в список «на выход» включены: защитники Рафаэл Геррейру, Феликс Пасслак, а также нападающий Антони Модест. С этими игроками немецкий топ-клуб не станет продлевать сотрудничество, они покинут команду в качестве свободных агентов летом.

После 15 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Шмели» отстают от лидирующей «Баварии» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Антони Модест Феликс Пасслак Рафаэл Геррейру
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