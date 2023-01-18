По информации издания Kicker, защитник французского «Монпелье» Николя Козза подписал долгосрочный контракт с немецким «Вольфсбургом», однако до сих пор непонятно, когда именно 24-летний француз присоединится к клубу чемпионата Германии.

Контракт спортсмена с командой чемпионата Франции завершается в нынешнем году, в связи с чем он без проблем сможет покинуть коллектив в июне 2023 года, причём бесплатно, однако «Вольфсбург» выразил готовность заплатить один миллион евро для того, чтобы подписать игрока уже в этом месяце.

В 2019 году Козза в составе молодёжной сборной Франции принимал участие в молодёжном чемпионате мира в Польше.