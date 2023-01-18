Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Монпелье» Козза подписал долгосрочный контракт с «Вольфсбургом» слухи

18 Января 2023 • 00:40 Комментировать

По информации издания Kicker, защитник французского «Монпелье» Николя Козза подписал долгосрочный контракт с немецким «Вольфсбургом», однако до сих пор непонятно, когда именно 24-летний француз присоединится к клубу чемпионата Германии.

Контракт спортсмена с командой чемпионата Франции завершается в нынешнем году, в связи с чем он без проблем сможет покинуть коллектив в июне 2023 года, причём бесплатно, однако «Вольфсбург» выразил готовность заплатить один миллион евро для того, чтобы подписать игрока уже в этом месяце.

В 2019 году Козза в составе молодёжной сборной Франции принимал участие в молодёжном чемпионате мира в Польше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Монпелье Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023 Николя Козза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
00:57 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг назвал условия для нового контракта с «Баварией»
00:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлила контракт с Ибрагимовичем
00:40 · Германия. Бундеслига
Защитник «Монпелье» Козза подписал долгосрочный контракт с «Вольфсбургом» слухи
17 Января
20:38 · Германия. Бундеслига
Рюэрсон перешёл в дортмундскую «Боруссию»
19:06 · Германия. 2-я бундеслига
Агент Жирова рассказал, останется ли игрок в Германии
17:46 · Германия. Бундеслига
​Руководство дортмундской «Боруссии» нашло замену травмированному Менье
16:58 · Германия. Бундеслига
Кан: «Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии»
16:01 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Нунеса в «Ливерпуль» не зависит от сделки по Беллингему
14:28 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»
13:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сегодня проведёт новые переговоры по трансферу Зоммера
12:29 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Франции - трансферная цель «Реала» и «Барселоны»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл альтернативу Мудрику
01:45 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М отклонила предложение «Баварии» по Зоммеру
16 Января
22:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет предложить Беллингему новый контракт
15:29 · Германия. Бундеслига
​Лунёв не покинет «Байер» в январе – агент
Все новости
Рекомендуем