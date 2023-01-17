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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок сборной Франции - трансферная цель «Реала» и «Барселоны»

17 Января 2023 • 12:29 Комментировать

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом рапортует издание Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб намерен навязать борьбу каталонской «Барселоне» в споре за футболиста, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Бенжамен провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Бенжамен Павар Трансферы футбола - зима 2023
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