Игрок сборной Франции - трансферная цель «Реала» и «Барселоны»

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом рапортует издание Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 26-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб намерен навязать борьбу каталонской «Барселоне» в споре за футболиста, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Бенжамен провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.