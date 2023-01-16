​Лунёв не покинет «Байер» в январе – агент

Голкипер Андрей Лунёв продолжит выступать за «Байер» во второй части сезона 2022/2023. Об этом рассказал Антон Смирнов – агент 31-летнего футболиста.

«Можно и на 99,9% сказать [что Лунёв останется в «Байере» до лета]. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушёл из «Байера», - высказался Смирнов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Дал Смирнов комментарий и на счёт возможного продления контракта Лунёва с «Байером». По словам агента, этот вопрос стороны будут обсуждать весной – в марте-апреле.

Андрей Лунёв является вторым вратарём «Байера». За леверкузенский клуб россиянин провёл три официальных матча, в которых пропустил четыре гола.